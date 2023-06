Atelier Initiation Numérique : Comprendre la Blockchain LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey, 14 juin 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Atelier Initiation Numérique : Comprendre la Blockchain Mercredi 14 juin, 17h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab

Atelier technique et ludique sur la blockchain au LAB01 !

Vous avez déjà entendu parler de la blockchain et vous souhaitez comprendre comment elle fonctionne ?

Rejoignez-nous pour cet atelier spécialement conçu pour vous aider à comprendre cette technologie révolutionnaire, de manière simple.

Pour vous guider dans cette expérience immersive dans le monde de la technologie décentralisée, vous pourrez compter sur Hammed RAMDANI du cabinet international de conseil en innovation Palo-IT et #talentslab01.

Pourquoi le LAB01 organise un atelier sur le Blockchain ?

Au LAB01, nous sommes convaincu.es que la connaissance des outils numériques est un atout précieux, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans la vie quotidienne.

Les ateliers d’initiation sur le No-Code ou encore la Blockchain offrent l’opportunité à TOUS de découvrir ses nouveaux outils et de comprendre les concepts clés.

Pour les organiser, le LAB01 s’appuie sur le réseau d’entreprises, d’experts et de compétences que forment les membres de l’association. Cette approche collaborative nous permet de créer une atmosphère d’apprentissage dynamique et participative.

Alors, rejoignez-nous !

– Date : Mercredi 14 juin

– Horaire : 17h00 – 20h00

– LAB01- Fablab – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

Les places sont limitées ( priorité aux adhérents), et INSCRIPTION OBLIGATOIRE : isabelle@lab01.fr

A noter que pour financer l’atelier, une participation libre au LAB01 vous sera proposée. Nous vous remercions par avance de votre soutien.

ℹ Pour plus d’informations sur le LAB01, l’innovation, l’intelligence collective, contactez Isabelle Radtke 06 71 34 90 24 ou Stephanie Quentin au 06 10 25 32 35

