Sprint Créatif LAB01 : Accompagner les entreprises Mercredi 31 mai, 09h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Evénement gratuit sur inscription Membres et non-membres du LAB01 peuvent donner de leur temps et participer.

Autour de la thématique “Accompagner les entreprises”, le LAB01 réunira le 31 mai prochain des porteurs de projet, des acteurs de l’accompagnement et des #talentslab01.

Ensemble grâce à leurs compétences, savoir-faire et qualités humaines, ils vont essayer de faire émerger des solutions innovantes et adaptées aux besoins des entrepreneurs du territoire.

Odile BOUDOT, psychologue du travail, apportera son expertise et son soutien tout au long de la journée pour aider les équipes.

Les challenges du jour seront les suivants :

Comment aider les lauréats de l’accélérateur de projets Ainpuls ? Avec Anne-Laure, secrétaire générale de la CPME de l’Ain, on prévoit de baliser un parcours de soutien et de continuité.

Pour mieux valoriser les projets innovants soutenu par la Communauté de commune de la Plaine de l’Ain, Amandine ARRIGONI, Responsable du service économie à CCPA veut améliorer le suivi dans le temps et évaluer les retombées pour le territoire et l’entreprise.

Vous avez des idées ? Une expérience (réussie/ratée) de l’entreprenariat ? Rejoignez-nous pour cette journée unique, où la créativité et la bienveillance seront au rendez-vous .

Mercredi 31 Mai

de 09:00 à 19:00 (NB: il est possible de ne participer qu’à une partie de la journée)

au LAB01 – FABLAB – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

Inscription gratuite ici : https://urlz.fr/kiau

Vous souhaitez proposer une idée pour ce sprint ou le suivant, contactez Isabelle Radtke 06 71 34 90 24 !

LAB01 – Bar de l'innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr

2023-05-31T09:00:00+02:00 – 2023-05-31T19:00:00+02:00

