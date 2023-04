Atelier Communication Digitale “Boostez vos réseaux” LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Atelier Communication Digitale “Boostez vos réseaux” LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 11 mai 2023, Ambérieu-en-Bugey. Atelier Communication Digitale “Boostez vos réseaux” Jeudi 11 mai, 13h30 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Participation libre, Atelier accessible aux entreprises, entrepreneurs, indépendants, commerçants, artisans ; membres et non-membres du LAB01. (Attention : les places sont limitées et les membres seront priorisés ). ‍ Entrepreneurs, indépendants, commerçants…

Vous souhaitez améliorer votre présence sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram ?

Alors ne manquez pas notre prochain atelier « Boostez vos réseaux »

Le LAB01 organise un atelier “Boostez vos réseaux sociaux” en partenariat avec Hélène de Community Com’Elle, experte en stratégie de communication à 360° et membre du LAB01. L’atelier se déroulera en deux temps, avec une partie théorique lors de laquelle Hélène vous initiera aux bonnes pratiques pour optimiser vos profils professionnels Facebook et Instagram . Ensuite, vous mettrez en pratique les conseils et les astuces qu’elle vous aura donnés. Pensez à apporter votre smartphone ou votre PC ! L’atelier est accessible aux entreprises, entrepreneurs, indépendants, commerçants, artisans ; membres et non-membres du LAB01. (Attention : les places sont limitées et les membres seront priorisés ). Inscrivez-vous dès maintenant : https://airtable.com/shrbVi9GnvyjWzUe7 et nous vous attendons le :

Jeudi 11 Mai

⏰ de 13h30 à 15h30

LAB01- Fablab – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey A noter que pour financer l’atelier, une participation libre au LAB01 vous sera demandée. ℹ Pour plus d’informations sur le LAB01, les ateliers thématiques, et les autres activités, contactez Isabelle Radtke 06 71 34 90 24 ou Anaïs 06 03 64 74 36 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/shrbVi9GnvyjWzUe7 »}] [{« link »: « https://airtable.com/shrbVi9GnvyjWzUe7 »}] Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

