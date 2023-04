Atelier collectif de démonstration de Scan 3D LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 26 avril 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Votre LAB01 organise un atelier collectif de démonstration de Scan 3D !

Mercredi 26 Avril

de 16:00 à 17:00

LAB01 – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

Evènement libre et gratuit sur inscription : isabelle@lab01.fr

Que ce soit pour de la reproduction, de réalisation d’œuvres numériques ou pour transformer un design unique et le reproduire en série sur d’autres supports telle qu’une imprimante 3D, le scan 3D présente de nombreux avantages !

Les modèles numériques 3D peuvent faire l’objet de nombreuses utilisations dans le domaine de l’art : présentation de vos œuvres en ligne, créations numériques, intégration dans un univers virtuel et visualisation VR et AR etc.

Artistes, artisans, inventeurs…venez découvrir comment scanner vos œuvres et réalisations ! Rejoignez-nous au LAB01 pour une démonstration et boostez votre imagination en vous projetant lors de l’utilisation de cet outil !

LAB01 – Bar de l'innovation/fab lab
48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
06 71 34 90 24
http://www.lab01.fr
isabelle@lab01.fr
Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV

