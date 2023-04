Visite découverte du Fablab LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Visite découverte du Fablab LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 12 avril 2023, Ambérieu-en-Bugey. Visite découverte du Fablab Mercredi 12 avril, 16h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Visite gratuite ouverte à tous sur inscription (mineur accompagné d’un adulte uniquement). ‍ Le LAB01 vous ouvre les portes de son FABLAB le 12 avril pour une visite découverte de ses machines. Le programme de la visite : Présentation du LAB01

Visite du fablab et découverte du parc d’équipements : Machine de découpe et gravure laser, imprimantes 3D, scanners 3D, thermoformeuse, fraiseuses, découpeuse vinyle, casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, matériels électroniques ! Surtout, vous pourrez découvrir comment un lieu, des machines et des gens peuvent vous aider à réaliser vos projets. Mercredi 12 Avril

⏰ de 16h à 18h

LAB01- Fablab – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey Cette visite gratuite s’adresse à tous (mineur accompagné d’un adulte uniquement). Si vous n’êtes pas encore membre du LAB01, c’est une bonne occasion de venir découvrir le fablab et ses machines Inscrivez-vous dès maintenant : isabelle@lab01.fr et venez découvrir comment notre Fablab peut vous aider à donner vie à vos projets. ℹ Pour plus d’informations sur le LAB01, le prototypage, l’innovation, contactez Isabelle Radtke 06 71 34 90 24 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation [{« type »: « email », « value »: « isabelle@lab01.fr »}] [{« link »: « mailto:isabelle@lab01.fr »}] Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T16:00:00+02:00 – 2023-04-12T18:00:00+02:00

2023-04-12T16:00:00+02:00 – 2023-04-12T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Adresse 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ville Ambérieu-en-Bugey Departement Ain Age min 8 Age max 99 Lieu Ville LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey

LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amberieu-en-bugey/

Visite découverte du Fablab LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 2023-04-12 was last modified: by Visite découverte du Fablab LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab 12 avril 2023 Ambérieu-en-Bugey LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey

Ambérieu-en-Bugey Ain