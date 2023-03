English Lab spécial : Films et Séries LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

English Lab spécial : Films et Séries LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 28 mars 2023, Ambérieu-en-Bugey. English Lab spécial : Films et Séries Mardi 28 mars, 18h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab https://framadate.org/OydDHpcAjuWg1K7E Le LAB01 organise un atelier de conversation en anglais spécial : Films et Séries L’English Lab est un moment convivial où tout le monde parle anglais. Vous pouvez : Parler en anglais dans un cadre détendu et bienveillant.

Améliorer votre anglais de manière ludique.

Rencontrer de nouvelles personnes partageant votre intérêt pour la langue anglophone.

Discuter des films et des séries que vous avez adoré ou pas. Cet atelier s’adresse à tous les niveaux d’anglais débutants et experts. Si vous n’êtes pas encore adhérents du LAB01, c’est une bonne occasion de venir découvrir le fablab, ses machines. Mardi 28 Mars 2022

⏰ de 18h à 19h.

LAB01- Fablab – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey Venez nous rejoindre pour une expérience divertissante et inclusive dans la langue de Shakespeare ! Inscrivez-vous dès maintenant, : https://framadate.org/OydDHpcAjuWg1K7E ℹ Pour plus d’informations sur le LAB01, L’EnglishLAb et les autres activités, contactez Stephanie Quentin au 06 10 25 32 35 #englishlab #tierslieu LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 25 32 35 »}] [{« link »: « https://framadate.org/OydDHpcAjuWg1K7E »}] Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

