Evènement gratuit sur inscription auprès du LAB 01

Venez à la rencontre de L'AGLCA LAB01 – Bar de l'innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation Le Point d’Appui à la Vie Associative de l’AGLCA va à la rencontre des associations du territoire ambarois, en collaboration avec le LAB01. L’occasion pour les bénévoles, dirigeants et salariés d’associations, de bénéficier d’un accompagnement au développement de leur association ! Prochain rendez-vous le mardi 21 mars, avec au programme : ⏰15h-17h – Permanence appui vie associative : venez rencontrer Marine Adam, chargée de Point d’Appui à la Vie Associative de l’AGLCA. Elle pourra vous donner des informations, vous accompagner sur toutes les questions que vous poserez sur la vie de votre association. ⏰18h-20h30 – Formation : Le projet associatif, de l’ambition à l’action. Pour les dirigeants bénévoles et salariés associatifs, proposés par l’AGLCA. Evènement gratuit sur inscription auprès du LAB 01 : info@lab01.fr / 06 10 25 32 35 >> En savoir plus. #AGLCA #Entreprise #Projet #association #entreprendre #laboussole #ain#auvergnerhonealpes #rencontre #lab01

