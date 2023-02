Atelier : Initiation gravure et découpe laser LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Venez découvrir la découpe et la gravure laser, et prototyper vos projets au LAB01

LAB01 – Bar de l'innovation/fab lab
48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain
Auvergne-Rhône-Alpes

Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV
isabelle@lab01.fr
06 71 34 90 24
http://www.lab01.fr

06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation Vous êtes artisans, entrepreneurs, bricoleurs, passionnés de Do-It-Yourself (DIY), artistes…

et vous avez toujours été fasciné par les possibilités offertes par la gravure et la découpe laser, mais vous ne savez pas par où commencer ? Alors cet atelier est fait pour vous ! Le LAB01 organise un atelier collectif d’initiation : théorie et pratique. Le programme de l’atelier : Présentation de la technologie et de ses possibilités.

Initiation à la modélisation 2D sur un logiciel de CAO.

Découverte de la machine de découpe suivie d’une démonstration d’utilisation.

Présentation des risques liés à l’utilisation de la découpeuse laser et des consignes de sécurité à respecter.

Exercice pratique : modélisation et découpe d’un objet simple dans un matériau choisi. Cet atelier s’adresse aux débutants. Les matériaux nécessaires à l’initiation seront fournis, cependant si vous souhaitez travailler un projet personnel venez avec votre matière à découper ou à graver. ✂️ La découpe laser du LAB01 est conçue pour la découpe et/ou la gravure sur le bois, le plastique, le tissu et le cuir (et plus) mais pas le métal ou le verre, ni le PVC.

Sa surface de travail maximum est de 700 x 400 mm, l’épaisseur de découpe de 5 mm max. À l’issue de cette initiation, vous saurez utiliser la découpe laser de manière autonome et en toute sécurité. Vous pourrez ensuite réaliser vos propres projets et prototypes, qu’il s’agisse de bijoux, de maquettes, de découpe de pièces, de personnalisation d’objets… Si vous n’êtes pas encore #talentslab01, c’est une bonne occasion de venir découvrir le fablab et ses machines.

Les places sont limitées ( priorité aux adhérents), aussi inscrivez-vous dès maintenant : isabelle@lab01.fr ℹ Pour plus d’informations sur le LAB01, le sprint créatif, l’innovation, l’intelligence collective, contactez Isabelle Radtke 06 71 34 90 24

