Tour du LAB : CNPE LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 20 février 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Rencontre des pilotes de l’innovation et simplification au sein des services

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV

06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation

Nous irons à la rencontre des pilotes de l’innovation et simplification au sein des services. Nous échangerons sur les usages du Fab labs innover et maintenir une dynamique au sein des services comme les leurs. Venez à leur rencontre et partagez vous usages du lab01. Inscription en MP , je vois enverrai les infos.

Le Tour du Lab, c’est quoi ?

Un temps convivial pour rencontrer les entreprises membres du Lab01 et aborder ensemble une problématique à fin de faire jouer l’intelligence collective.

■ Pour l’entreprise, ce sont des regards croisés et complémentaires sur son activité et la problématique soulevée.

■ Pour la communauté, permettre de mieux se connaître en observant les outils de travail de l’entreprise visitée et en s’inspirant des approches métiers des autres participants.

■ Pour tous : Apprendre à utiliser les fabs labs et leurs réseaux comme outil de l’innovation en TPE/PME



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T13:30:00+01:00

2023-02-20T15:00:00+01:00