L’English Lab spécial : Conversons avec l’IA LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 24 janvier 2023, Ambérieu-en-Bugey. L’English Lab spécial : Conversons avec l’IA Mardi 24 janvier 2023, 18h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab

Gratuit, entrée libre

Un afterwork pour parler avec l’intelligence artificielle en anglais ! LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV

06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation (Afterwork) English Lab ! Tous les mardis, le Lab voyage. Ce mardi 24 Janvier, pour cet atelier où tout le monde parle en anglais, nous vous proposons de tester le chat conversationnel GPT (Generative Pretrained Transformer). C’est un outil de communication en ligne permettant à des utilisateurs de dialoguer en temps réel. Cet outil a été développé par OpenAI, une organisation de recherche en intelligence artificielle. Pour faire simple, donner un mot ou thème au GPT et il vous produira un texte sur le sujet (in English of course) ! Une bonne manière d’entraîner votre anglais de manière accessible en utilisant les nouvelles technologies. Un événement convivial ouvert à tous et à toutes. Save the date Mardi 24 Janvier – Évènement gratuit

Dès 18h

Lab01 – Ambérieu en Bugey

2023-01-24T18:00:00+01:00

2023-01-24T19:00:00+01:00

