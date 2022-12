Les bulles du LAB : Design Thinking LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Les bulles du LAB : Design Thinking LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 5 janvier 2023, Ambérieu-en-Bugey. Les bulles du LAB : Design Thinking Jeudi 5 janvier 2023, 13h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Juste après le Lunch du LAB, venez tester la nouvelle page LinkedIn du LAB01 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV [{« link »: « https://framadate.org/4e5ifi2CKxI8IkVw »}]

06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation Atelier Design Thinking Le jeudi 5 janvier 2023 dès 13h, l’équipe communication du LAB01 vous invite à venir tester sa nouvelle page LinkedIn. Lunch du LAB01 tous les jeudis à midi Venez dès 12h avec votre pique-nique, votre lunch-box (micro-ondes sur place) ou commandez chez un restaurateur local, et participez au lunch du LAB

Tous les jeudis, l’équipe du LAB01 vous attend pour des rdv informels autour d’un repas. Le moment idéal pour découvrir le FABLAB et échanger sur vos projets, vos attentes, vos idées et vos envies !

Événement gratuit sur inscription : https://framadate.org/4e5ifi2CKxI8IkVw ► C’est quoi le Design Thinking ? Le principe du DESIGN THINKING en 5 étapes : ( selon la d.school)

1. Comprendre le client

Cette étape consiste à interroger le client intéressé en se mettant en empathie avec lui. Il s’agit d’établir ce qu’il fait, pense, ressent et dit, et d’obtenir une phrase du type « l’intéressé » a besoin de « quelque chose » en raison d’ «autre chose ». 2. Définir le problème

Cette étape vise à mettre en place le « bon point de vue » : cadre du problème ;

inspiration pour l’équipe ;

référentiel d’évaluation de la pertinence des idées ;

parallélisation des prises de décision de l’équipe ;

établissement des « Comment pourrait-on…». 3. Trouver la solution

Cette phase est celle de la production d’idées, au moyen de techniques comme le remue-méninges (brainstorming). 4. Prototyper sa solution

Étape clef, le prototypage permet : de gagner en empathie par identification avec l’utilisateur ;

d’explorer des options ;

de réaliser des tests ;

d’inspirer les autres membres de l’équipe. 5. Tester sa solution

Cette phase permet d’avoir un retour de l’utilisateur et d’affiner le « bon point de vue ». ► Tous les premiers jeudis du mois, LAB01 organise un atelier DESIGN THINKING !

Contactez-nous pour proposer votre projet au TEST collectif !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T13:00:00+01:00

2023-01-05T15:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Adresse 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ville Ambérieu-en-Bugey Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Departement Ain

LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amberieu-en-bugey/

Les bulles du LAB : Design Thinking LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 2023-01-05 was last modified: by Les bulles du LAB : Design Thinking LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab 5 janvier 2023 Ambérieu-en-Bugey LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey

Ambérieu-en-Bugey Ain