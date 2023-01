Les RDV hebdomadaires LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Les RDV hebdomadaires 3 janvier 2023 – 2 février 2027 LAB01 – Bar de l'innovation/fab lab Venez quand vous voulez pendant les heures d'ouverture ou visez un rdv spécifique LAB01 – Bar de l'innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV

06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation Les mardis de l’entrepreneuriat: dès 9h, venez partager votre projet d’entreprise avec Stéphanie, vous voulez tester votre projet d’entreprise, être mis en relation avec notre réseau d’accompagnants à la création d’entreprise, envisager une domiciliation, on est à votre écoute. Mardi 18h-19h : English LAB

Un moment dédié pour pratiquer l’anglais tout en profitant du LAB.

Quelque que soit votre niveau d’anglais, venez participer avec bonne humeur à un moment ludique et convivial autour de diverses thématiques que vous choisirez ensemble. Mercredi dès 9h: portes ouvertes, libre à tous.te de venir découvrir le fab lab et tenter une première impression 3D

Mercredi dès 18h: le rdv des makers: pour avancer sur mon projet/rencontrer d’autres makers – #bricoler #coder #inventer Jeudi dès 12h : les déjeuners sur l’herbe, pour découvrir LAB01 et échanger sur vos attentes, vos idées et vos envies, découvrir les initiatives du territoire, nous vous proposons des rdv informels et conviviaux autour d’un repas. (Venez avec votre repas et votre vaisselle).

2023-01-03T09:00:00+01:00

2027-02-02T19:00:00+01:00

