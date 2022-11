Les bulles du LAB : Design Thinking avec Lukea LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Les bulles du LAB : Design Thinking avec Lukea LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 1 décembre 2022, Ambérieu-en-Bugey. Les bulles du LAB : Design Thinking avec Lukea Jeudi 1 décembre, 13h30 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab

Gratuite sur inscription

Tous les premiers jeudis du mois c’est DESIGN THINKING ! LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV [{« link »: « https://lukea.fr/ »}]

06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation Tous les premiers jeudis du mois c’est DESIGN THINKING !

Inscrivez-vous pour proposer votre projet au TEST collectif !

Save the date

Jeudi 1 Décembre

de 13:30 à 15:00

LAB01 – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

Événement gratuit sur inscription

► Ce jeudi 1 décembre, l’équipe de Lukea, agence spécialisée en pédagogie, investit le FAB-LAB. Au cours d’un atelier Design Thinking, nous invitons les formateurs, coachs, consultants, responsables, coordinateurs de formation à venir échanger sur les problématiques liées à leur métier et inventer ensemble les solutions de formation de demain !

Plus d’information sur LUKEA : https://lukea.fr/ ► Le principe du DESIGN THINKING en 5 étapes : ( selon la d.school)

1. Comprendre le client

Cette étape consiste à interroger le client intéressé en se mettant en empathie avec lui. Il s’agit d’établir ce qu’il fait, pense, ressent et dit, et d’obtenir une phrase du type « l’intéressé » a besoin de « quelque chose » en raison d’ «autre chose ». 2. Définir le problème

Cette étape vise à mettre en place le « bon point de vue » : cadre du problème ;

inspiration pour l’équipe ;

référentiel d’évaluation de la pertinence des idées ;

parallélisation des prises de décision de l’équipe ;

établissement des « Comment pourrait-on…». 3. Trouver la solution

Cette phase est celle de la production d’idées, au moyen de techniques comme le remue-méninges (brainstorming). 4. Prototyper sa solution

Étape clef, le prototypage permet : de gagner en empathie par identification avec l’utilisateur ;

d’explorer des options ;

de réaliser des tests ;

d’inspirer les autres membres de l’équipe. 5. Tester sa solution

Cette phase permet d’avoir un retour de l’utilisateur et d’affiner le « bon point de vue ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T13:30:00+01:00

2022-12-01T15:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Adresse 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ville Ambérieu-en-Bugey Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Departement Ain

LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amberieu-en-bugey/

Les bulles du LAB : Design Thinking avec Lukea LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 2022-12-01 was last modified: by Les bulles du LAB : Design Thinking avec Lukea LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab 1 décembre 2022 Ambérieu-en-Bugey LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey

Ambérieu-en-Bugey Ain