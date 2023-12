La Boussole : Permanence AGLCA appui RH et emploi et « L’association employeuse » LAB01 Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey La Boussole : Permanence AGLCA appui RH et emploi et « L’association employeuse » LAB01 Ambérieu-en-Bugey, 12 mars 2024 13:00, Ambérieu-en-Bugey. La Boussole : Permanence AGLCA appui RH et emploi et « L’association employeuse » Mardi 12 mars 2024, 14h00 LAB01 Evènement gratuit sur inscription auprès du LAB 01 Dirigeant.e.s, bénévoles, salarié.e.s associatifs.ves du territoire d’Ambérieu-en-Bugey, rencontrez l’AGLCA au LAB01 !

Vous avez des questions sur la vie de votre association ou vous souhaitez approfondir vos connaissances pour développer vos activités ?

L’AGLCA vient à votre rencontre et vous propose des rendez-vous thématiques en deux temps, en collaboration avec le LAB01.

#1. Permanences appui vie associative : elles vous permettront de rencontrer une chargée de Point d’Appui à la Vie Associative de l’AGLCA. Elle pourra vous donner des informations, vous accompagner sur toutes les questions que vous vous posez sur la vie de votre association.

#2. Formation : Pour les bénévoles dirigeants et salariés associatifs, proposées par l’AGLCA. Prochain rendez-vous Mardi 12 mars 2024 avec au programme :

⏰ 14h-17h : Permanence appui RH et emploi

⏰18h-20h30 : Formation « L’association employeuse »

Lieu : LAB01 – 48 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en Bugey Evènement gratuit sur inscription auprès du LAB 01 : info@lab01.fr / 06 10 25 32 35 En savoir plus

https://www.aglca.asso.fr/Permanences-appui-et-formations-a-Amberieu-en-Bugey

#AGLCA #Projet #association #laboussole #ain #lab01 LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

2024-03-12T14:00:00+01:00 – 2024-03-12T20:30:00+01:00

Détails Heure : 13:00 Catégories d'Évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Code postal 01500 Lieu LAB01 Adresse 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ville Ambérieu-en-Bugey

