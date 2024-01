Atelier numérique : MIDJOURNEY LAB01 Ambérieu-en-Bugey, jeudi 1 février 2024.

Atelier numérique : MIDJOURNEY Plongez avec nous dans l’univers passionnant de Midjourney lors d’un atelier d’initiation animé par Jessica Guillot, experte en design management Jeudi 1 février, 15h30 LAB01 Contribution libre

Plongez avec nous dans l’univers passionnant de Midjourney lors d’un atelier d’initiation animé par Jessica Guillot, experte en design management !

Découvrez comment l’intelligence artificielle (IA) révolutionne le design et la communication au travers d’un aperçu des possibilités, sans besoin préalable d’expertise.

️ Jeudi 1er Février

de 15h30 à 17h30

FabLAB du LAB01, 48 rue Gustave Noblemaire – 01500 Ambérieu en Bugey

Cet atelier est accessible aux personnes à l’aise avec un ordinateur et souhaitant découvrir/s’initier l’IA génératrice d’image.

Au programme :

Découverte de Midjourney : Une présentation conviviale du générateur d’image, mettant en lumière ses fonctionnalités clés pour créer des illustrations à partir d’un texte descriptif, en se basant sur l’intelligence artificielle.

Exploration pratique : Des exercices simples pour vous familiariser avec une utilisation basique.

Cas d’utilisation inspirants : Des exemples concrets illustrant comment il peut être appliqué dans divers contextes.

ATTENTION Les places sont limitées !

Lien d’inscription : https://airtable.com/appQtXjRDelp3hnNm/pagnxDjZT2wAu7lWJ/form

A noter que pour soutenir l’organisation de nos ateliers, une contribution libre vous sera demandée lors de l’inscription.

Prérequis technique pour l’atelier :

1️⃣ Avant le 1er février, assurez-vous de disposer d’un accès Midjourney sur Discord :

Midjourney fonctionne sur la plateforme Discord. Discord est un logiciel de messagerie instantanée initialement utilisé par les joueurs de jeux vidéo. Il faut rejoindre le serveur discord de Midjourney afin d’avoir accès à la plateforme.

Si vous n’avez pas de compte Discord, vous devez en créer un (gratuitement) et rejoindre le serveur Midjourney. Pour le retrouver, il vous suffit de cliquer sur “Explore les communautés”, la barre de recherche au milieu de l’écran.

A noter que, Midjourney propose 25 crédits gratuits (soit 25 générations d’images) à chaque utilisateur, pour tester l’outil. Alors, n’utilisez pas tous vos crédits avant l’atelier !

2️⃣ Le jour de l’atelier, venez avec votre PC et votre identifiant discord.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir les possibilités de l’IA !

A propos de Jessica Guillot, DMC – Design Management Consulting

Jessica Guillot, consultante en design management depuis 2016, affiche un parcours diversifié avec des contributions notables auprès de Beaba, Agplast, et la Cité du Design de Saint-Étienne. Son expertise s’étend du design de produit au design stratégique. En parallèle, elle crée en 2020 sa propre marque nommée Tatappy, des produits dédiés au confort au sol en famille.

Ses interventions dans 5 écoles, d’ingénieurs, de gestion, et de marketing inspirent de nouvelles générations. Elle partage son expertise et son leadership dans le management de la créativité et de l’innovation, incarnant une vision avant-gardiste et une approche collaborative.

Au cours de la dernière année, Jessica a porté son attention vers l’intelligence artificielle, l’intégrant de manière novatrice dans le design et la communication pour optimiser la performance et la rapidité des projets. Cette fusion entre créativité humaine et technologie promet de redéfinir les standards, générant des solutions innovantes et stimulant l’innovation.

En partageant son savoir, elle montre comment l’IA peut propulser le design, la communication, vers de nouveaux sommets. Son intervention offre aux participants l’opportunité d’explorer la fusion entre créativité et technologie, pour commencer à exploiter le potentiel de l’IA dans leurs projets.

En cas de doute ou pour toute question, contactez Anaïs 06 03 64 74 36 – anais@lab01.fr

#midjourney #IA #design #innovation

