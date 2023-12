Café des Entrepreneurs -Thématique “Gérer l’ascenseur émotionnel” LAB01 Ambérieu-en-Bugey, 23 janvier 2024, Ambérieu-en-Bugey.

Début : 2024-01-23T09:00:00+01:00 – 2024-01-23T10:30:00+01:00

Fin : 2024-01-23T09:00:00+01:00 – 2024-01-23T10:30:00+01:00

Événement à ne pas manquer ! Café des Entrepreneurs Thématique “Gérer l’ascenseur émotionnel”

Les émotions des entrepreneurs et des entrepreneuses passent très souvent de l’enthousiasme à la déprime, et inversement. Ils sont souvent seuls face aux difficultés qu’ils rencontrent. A jongler avec les exigences de leur entreprise, les pressions financières et la quête de réussite, ils évoquent un équilibre fragile entre vie professionnelle et vie privée qui peut les amener jusqu’au sacrifice de leur santé en négligeant le repos, l’exercice physique et une alimentation saine.

Pourtant comme le dit Eric Barone “Être bien dans sa tête et dans son corps est assurément la clé de la performance humaine dans la durée.”

Vous êtes dirigeant(e) d’entreprise, venez échanger avec lui sur des techniques et des habitudes saines à adopter pour gérer votre ascenseur émotionnel et équilibrer davantage votre quotidien.

☕Rejoignez-nous pour un café des entrepreneurs thématique “Gérer l’ascenseur émotionnel” animé par Eric Barone, Consultant en performance – Conférencier – Ancien sportif de haut niveau et de l’extrême à VTT – Préparateur physique et mental.

Date : Mardi 23 janvier

Heure : 9h00 – 10h30

Lieu : FABLAB – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

INSCRIPTION RECOMMANDEE : https://airtable.com/appQtXjRDelp3hnNm/shrd3Rp6JI3NfvxWg

Ce Café des entrepreneurs/entrepreneuses est gratuit et ouvert à tous les entrepreneurs, dirigeants d’entreprises, indépendants, freelance… , adhérent(e)s et non-adhérent(e)s du LAB01.

À propos de Eric Barone :

Éric Barone est un dirigeant, un ancien sportif de haut niveau et de l’extrême qui durant 2 décennies a managé son équipe et des équipes partenaires dans des milieux complexes, dangereux et risqués demandant une attention toute particulière afin que chacun soit à sa place et ait sa place dans ces projets.

Au-delà de prendre les risques pour lui-même lors de ces actions ou l’engagement était total, Éric en a davantage pris pour financer et mener avec succès tous ses projets de records du monde, avec une épée de Damoclès sur la tête. De ses expériences, Éric s’est forgé une force mentale et comportementale à toute épreuve.

Transposer sa grande expérience de la préparation physique et mentale en offrant ses services au dirigeant d’entreprise, au salarié, au particulier, est apparu pour Éric comme une évidence dans ce monde moderne ou burn-out rime avec accident de la vie.

Plus d’infos

Ne manquez pas cette opportunité d’échanger avec ce champion atypique et autodidacte !

LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes