Café des Entrepreneurs spécial Gestion Financière LAB01 Ambérieu-en-Bugey, 28 novembre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Événement à ne pas manquer ! Café des Entrepreneurs spécial Gestion Financière.

Date : Mardi 28 novembre

Heure : 9h00 – 10h30

Lieu : FABLAB – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

Vous êtes dirigeants d’une TPE, PME ou entrepreneurs ?

Vous avez des questions sur les charges déductibles pour votre structure ? La ligne entre ce que vous dépensez pour votre entreprise et ce qui figure réellement dans votre compte de résultat peut parfois sembler difficile à comprendre. Venez en parler avec un expert !

Rejoignez-nous pour un café des entrepreneurs thématique sur La Gestion Financière des Entreprises, animé par Anthony Giraud, Experviseur EDAF, spécialiste du conseil et de l’accompagnement administratif et financier des entreprises.

‍ À propos d’Anthony Giraud : De la réalisation de tableaux de bord au conseil lors de la création d’une société, en passant par les missions d’un directeur administratif et financier, Anthony Giraud de MBG Conseil est capable d’intervenir à toutes les étapes de la vie de l’entreprise. Sa particularité est d’être adossée au concept novateur de cabinet 2.0 d’expertise-comptable EDAF ayant développé des outils de gestion et de pilotage de l’entreprise sur-mesure. Grâce à l’introduction de l’intelligence artificielle dans les process, les nombreux indicateurs d’aide à la décision gagnent en précision et permettent d’être plus réactifs. Cependant, pour Anthony Giraud, « le volet digital ne se conçoit pas sans un volet humain ». Il a fait de la relation de proximité avec ses clients une marque de fabrique, à rebours de l’image du comptable sédentaire et isolé.

Ne manquez pas cette opportunité d’éclaircir les zones d’ombre sur la gestion financière de votre entreprise !

Pour plus d’informations sur le café des entrepreneurs, le LAB01, contactez Stephanie Quentin au 06 10 25 32 35

LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T09:00:00+01:00 – 2023-11-28T10:30:00+01:00

