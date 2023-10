Atelier « Bricolons pour le vivant » LAB01 Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey Atelier « Bricolons pour le vivant » LAB01 Ambérieu-en-Bugey, 8 novembre 2023, Ambérieu-en-Bugey. Atelier « Bricolons pour le vivant » Mercredi 8 novembre, 14h00 LAB01 Entrée libre, venez quand vous le souhaitez dans l’après-midi Bricoleurs et amoureux de la biodiversité rendez-vous pour notre troisième atelier « Bricolons pour le vivant ! » le mercredi 8 novembre ! Lors de notre second atelier « Bricolons pour le vivant ! » du 11 octobre, Une nouvelle fois bricoleurs et amoureux de la biodiversité se sont retrouvés pour réfléchir, concevoir et travailler sur le projet de structure pour le lierre ️ Lors de cette journée, nous avons testé un premier prototype de la structure pour lierre, à l’échelle 1/1. Ce test grandeur nature a mis en lumière les faiblesses de conception du modèle initial qui pouvait être amélioré.

Aussitôt dit aussitôt fait !

Nous avons donc travaillé sur deux nouveaux prototypes pour rendre notre structure encore plus fonctionnelle et mieux adaptée à son environnement. ️✨

⏭️ Testés en conditions réelles dans la foulée, les nouveaux prototypes ont validé les améliorations apportées. Un grand merci à l’ensemble des participants ️ Maintenant, Isabelle, notre fabmanager et Morgane Pecot, designeuse, toutes les 2 membres du Collectif Zoépolis, ainsi que Mattéo jeune designer en service civique au LAB01 ; vous donnent rendez-vous le 8 novembre de 14h à 20h pour un troisième atelier. Objectif : Fabriquer une nouvelle version du prototype, cette fois avec des matériaux plus durables.

Dans ce cadre, nous sommes à la recherche de bambous secs . Si vous en avez ou que vous savez où en trouver, contactez Isabelle. ️ Venez vous joindre à nous pour continuer cette expérience et peut-être en commencer de nouvelles (un diffuseur de graines, un immeuble pour araignées… ou encore un dispositif lumineux pour essayer de penser comme une plante.) Tout le monde est le bienvenu, et vous pouvez venir pour une partie de l’atelier ou l’ensemble, comme vous voulez. A partir de 17h, vous pourrez participer à notre atelier sur les Sols vivants animé par Guillaume Bouchard, agronome et membre du LAB01.

Attention : Places limitées et inscriptions obligatoires ici : https://airtable.com/app0WqMmw796YCV5d/shrJkd29GmO8ZKlC5 Plus d'informations sur l'atelier, Lab01, Zoépolis

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T20:00:00+01:00

Mercredi 8 novembre, 14h00 - 20h00
LAB01
48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey
Ambérieu-en-Bugey
Ain
Auvergne-Rhône-Alpes

