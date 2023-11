English lab Spécial “What do you know about water ? ““ LAB01 Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey English lab Spécial “What do you know about water ? ““ LAB01 Ambérieu-en-Bugey, 7 novembre 2023, Ambérieu-en-Bugey. English lab Spécial “What do you know about water ? ““ Mardi 7 novembre, 18h00 LAB01 Événement gratuit et ouvert à tous sans inscription Rejoignez-nous pour un atelier de conversation en anglais spécial sur l’eau ! Plus qu’un sujet d’actualité, l’eau est un enjeu pour les années à venir. Le LAB01 vous invite à participer à cet atelier convivial où chacun pourra partager ses connaissances sur l’eau en anglais. Pas besoin d’être bilingue, ni fluent(e), l’essentiel est de participer et de parler ensemble ! Que vous soyez débutant ou avancé en anglais, cet atelier est ouvert à tous les adultes. C’est également l’occasion d’améliorer ses compétences linguistiques tout en rencontrant de nouvelles personnes et en passant un bon moment. De plus, si vous n’êtes jamais venu au LAB01, vous pourrez découvrir l’association, les activités, le fablab et ses machines. L’EnglishLAB « Let’s talk about : what do you know about water ! » c’est : Mardi 7 Novembre

De 18h à 19h.

Au LAB01- Fablab – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

️ Événement gratuit et ouvert à tous, sans inscription

N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur et votre sourire ! EnglishLAB, c’est tous les mardis de 18h à 19h. Venez découvrir et tester quand vous le souhaitez ! ℹ Pour plus d’informations sur le LAB01, L’EnglishLAb et les autres activités, contactez Stephanie Quentin au 06 10 25 32 35 LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 25 32 35 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

