Agenda du LAB01 pour la semaine du 31 octobre au 2 novembre 2023 LAB01 Ambérieu-en-Bugey, 31 octobre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Cette Semaine, le LAB01 sera ouvert uniquement Mardi et Jeudi de 9h à 19h.

Nous vous attendons pour nos rendez-vous hebdomadaires :

– Mardi de 9h à 10h : Café des entrepreneurs et des entrepreneuses – Vous avez lancé votre activité ou vous envisagez de le faire, venez échanger avec des personnes qui rencontrent/ont rencontré les mêmes défis !

– Mardi de 18h à 19h : English Lab – Atelier de conversation en Anglais

– Jeudi de 12h30 à 13h30 : Lunch du Lab, apportez votre sandwich ou votre lunchbox et venez parler de vos projets.

Belle semaine à tous !

LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T09:00:00+01:00 – 2023-10-31T19:00:00+01:00

2023-11-02T09:00:00+01:00 – 2023-11-02T19:00:00+01:00