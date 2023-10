Journée de réflexion collective : ensemble, bâtissons le LAB01 de demain LAB01 Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey Journée de réflexion collective : ensemble, bâtissons le LAB01 de demain LAB01 Ambérieu-en-Bugey, 26 octobre 2023, Ambérieu-en-Bugey. Journée de réflexion collective : ensemble, bâtissons le LAB01 de demain Jeudi 26 octobre, 09h00 LAB01 Evénement pour : adhérent(e), ex-adhérent(e), futur(e) adhérente), partenaire Depuis 7 ans, c’est grâce au soutien et à l’engagement de nos adhérents(es), partenaires… que nous avons toujours évolué.

Aujourd’hui, nous sommes à un tournant de notre aventure et nous avons besoin de tous pour imaginer le LAB de demain.

Nous vous proposons de participer à une journée de réflexion collective avec tous les adhérents au fablab le jeudi 26 octobre de 9h à 19h. Voici le programme : ➡️9h – Accueil et Café ☕ : Présentation de la réflexion dans le cadre du DLA

➡️10h – Première série d’ateliers participatifs (ex. choix des projets futurs, modèle socio-économique, incubateur…).

➡️12h – Repas partagé : amenez votre lunchbox ou votre sandwich !

➡️14h – Seconde série d’ateliers participatifs (ex. contribution des membres, tarifications des services, principaux défis du territoire à horizon 2050…).

➡️16h – Présentation des avancées de la journée.

➡️17h – Temps convivial – Réseautage : apportez quelque chose à boire/manger, à partager. Votre participation à cette journée est importante pour nous, aussi vous pouvez : passer à n’importe quel moment de la journée,

rester 5 minutes, une heure le temps d’un atelier ou toute la journée,

selon vos disponibilités le jeudi 26 octobre entre 9h et 19h. Pour faciliter l’organisation de la journée, nous vous remercions de vous inscrire : https://airtable.com/app0WqMmw796YCV5d/shr3yaonijMwQTlck PS : En cas de doute ou pour toute question, contactez Isabelle 06 71 34 90 24, Stéphanie 06 10 25 32 35 ou Anaïs 06 03 64 74 36. LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/app0WqMmw796YCV5d/shr3yaonijMwQTlck »}] [{« link »: « https://airtable.com/app0WqMmw796YCV5d/shr3yaonijMwQTlck »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T09:00:00+02:00 – 2023-10-26T19:00:00+02:00

