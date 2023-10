Journée portes ouvertes de l’Espace de coworking du LAB01 LAB01 Ambérieu-en-Bugey, 24 octobre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Le Mardi 24 Octobre, venez découvrir un espace convivial pour travailler !

Le LAB01 vous ouvre ses portes et vous convie à découvrir son espace de coworking exceptionnel situé à deux pas de la gare d’Ambérieu en Bugey.

Notre espace de coworking est un lieu d’échange et de productivité qui accueille des travailleurs indépendants, des télétravailleurs et des entrepreneurs. Ouvert 24h/24 et 7j/7, il s’adapte à vos besoins, que vous souhaitiez travailler quelques heures ou plusieurs jours par mois.

Nos installations comprennent :

2 espaces de coworking offrant 2 ambiances différentes.

2 tables de réunion pour vos projets collaboratifs et entretiens.

16 postes de travail pour travailler dans un espace confortable.

2 mini-cuisines équipées avec micro-ondes et machine à café.

Un jardin extérieur aménagé pour vous détendre.

Une connexion Internet en fibre optique.

Des casques et écrans disponibles.

Une imprimante laser couleur A3 pour vos documents.

Stationnement en zone bleue (2h/4h) pour facilier l’accessibilité.

Badge d’accès individuel.

Rendez-vous au 48 rue Gustave Noblemaire entre 9h et 19h pour une visite guidée !

LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

