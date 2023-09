Atelier Design thinking : Venez tester l’atelier de sensibilisation autour de la question des sols agricoles LAB01 Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

⏰ Horaire : de 13h30 à 14h30

Lieu : Fablab 48 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en Bugey

Joignez-vous à nous pour découvrir et tester un atelier de sensibilisation de Guillaume BOUCHARD – AGROCOHERENCE.

Lors de cet atelier ouvert à tous, nous explorerons : les services rendus par les sols à notre société et nos entreprises,

les menaces qui pèsent sur les sols,

pourquoi il est important de les protéger,

et en quoi nous pouvons tous agir pour les préserver. N’hésitez pas à inviter vos amis, collègues… Pour plus d’informations sur cet événement, contactez Stephanie au 06 10 25 32 35 ou Anaïs au 06 03 64 74 36. #ProtectionDesSols #EntrepreneuriatResponsable #Environnement #AgissonsEnsemble LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T13:30:00+02:00 – 2023-10-05T14:30:00+02:00

