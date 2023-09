Transfo’ : Permanence formations AFPMA et Saint So Formation LAB01 Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey Transfo’ : Permanence formations AFPMA et Saint So Formation LAB01 Ambérieu-en-Bugey, 20 septembre 2023, Ambérieu-en-Bugey. Transfo’ : Permanence formations AFPMA et Saint So Formation Mercredi 20 septembre, 09h00 LAB01 Entrée libre Vous recherchez une formation professionnelle? Venez à notre permanence dédiée à l’information sur les formations locales dans l’Ain ! Le 20 septembre, vous aurez l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les représentants des organismes de formation Saint-So Formation et AFPMA- Pôle de formation de l’Ain.

Intervenants :

✅ Carole MORA de St SO-Formation, organisme de formation dédié aux métiers du sanitaire et social, en voie directe ou en alternance.

AFPMA. ✅ Maxime Plassard et Mathieu BLETTERY de l’AFPMA, centre de formation et de conseil spécialisé dans les technologies industrielles, le management et les ressources humaines. SAVE THE DATE Date : Mercredi 20 Septembre

Heure : entre 9h et 12h

Lieu : LAB01 48 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en Bugey Au programme : Echange libre avec les structures : Saint SO Formation et AFPMA

Conseils et accompagnement dans votre parcours de formation

Outils et ressources pour vous aider à trouver la formation qui vous convient Pas besoin de vous inscrire ! Vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez entre 9h00 et 12h00. Plus d’informations sur le Transfo’, les permanences formations locales, contactez : Stéphanie QUENTIN – 06 10 25 32 35

Plus d'informations sur le Transfo', les permanences formations locales, contactez : Stéphanie QUENTIN – 06 10 25 32 35

Bénédicte PILLOT – 07 82 63 16 91

