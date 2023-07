Le Café des entrepreneurs LAB01 Ambérieu-en-Bugey, 4 juillet 2023, Ambérieu-en-Bugey.

☕ Echange, connexion et convivialité – au LAB01 à Ambérieu en Bugey ! ☕

Vous êtes un entrepreneur ou vous souhaitez vous lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat ? Vous souhaitez échanger et discuter entre pairs autour d’un café ou d’un thé…

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de nos rendez-vous hebdomadaires “Le Café des entrepreneurs ».

Cette initiative a pour but de rassembler des entrepreneurs et des créateurs d’entreprises, pour échanger des idées, partager des expériences et peut-être même créer des partenariats durables.

Quand : Chaque mardi, de 9h30 à 10h30

Où : au FABLAB – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

Événement gratuit pour les adhérents de l’association.

Premiers RDV de découverte ouverts gratuitement aux non-adhérents.

Vous pouvez apporter votre propre thermos, ou pour le thé ou le café sur place une petite participation d’1€ vous sera demandée.

Que vous soyez un entrepreneur expérimenté ou simplement intéressé par l’entrepreneuriat, rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes autour d’un moment convivial et rejoignez une communauté qui façonne l’avenir du territoire de la Plaine de l’Ain.

Pour plus d’informations, contactez Isabelle Radtke 06 71 34 90 24, ou Stephanie Quentin au 06 10 25 32 35

N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur ;-)

LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey

