du jeudi 24 mars au vendredi 25 mars

Cie Moost Duo intimiste en terrarium Deux humains se rencontrent dans une cage de verre dont ils ne peuvent s’extraire et tentent d’inventer un langage sans paroles fait de postures et de mouvements qui les aident mieux à se comprendre.

Sur inscription. Tarif plein : 17€ / Tarif réduit-Reg’Arts : 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T21:00:00;2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:00:00

