Samedi 21 octobre 2023 au Lab Place de 15h à 18h, premier Répar Café en collaboration avec les équipes de la Ressourcerie du Haut-Salat et Hélios. Venez vous faire accompagner pour réparer ordinateurs (nettoyage interne, petite réparation, logiciels) et électroménagers (aspirateur, grille pain, etc.). Cet événement est tout public et gratuit ! L’événement s’inscrit dans les Journées Nationales de la Réparation.#journeesnationalesdelareparation2023

