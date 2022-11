Microsoft Tour lab microsoft Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Gratuit sur inscription

Vous assurez la conception, le développement et la commercialisation de produits logiciels et des applications ? Vous souhaitez découvrir les dernières technologies innovantes sur le marché ? lab microsoft 9 rue des cuirassiers Part-Dieu Lyon 69003 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Venez innover, développer et accélérer votre business ! – Mercredi 30 novembre, Lab Microsoft Lyon – 9 rue des cuirrassiers, 69003 Lyon

– 9 rue des cuirrassiers, 69003 Lyon Au programme : Comment développer son business en partenariat avec Microsoft ?

– challenges technologiques & cloud azure

– gagnez en visibilité

– retour d’expérience d’un éditeur partenaire de Microsoft Au coeur de la technologie – venez avec votre machine, découvrez en live les outils :

– accédez à de nouveaux marchés – Marketplace Microsoft

– construisez une architecture qui répond à vos besoins

– comment accélérer la création d’une application ?

– explorez la puissance de l’IA et de la data avec Microsoft Azure Objectifs :

– apprenez comment atteindre de nouveaux marché et clients

– obtenez des conseils sur le développement de votre entreprise

– approfondissez vos connaissances sur l’IA et la data À qui s’adresse cet évènement ?

Les startups, scaleups, éditeurs de logiciels, fondateurs, CEO, CTO, Lead Tech, à tous les passionnés de la tech et de l’écosystème startups. Au programme : 10h – 12h

Comment développer son business en partenariat avec Microsoft ? bénéficiez jusqu’à $150K de crédits, d’accompagnement tech et business

Challenges technologiques : découvrez comment le Cloud Azure peut y répondre

Gagnez en visibilité en développant votre app Teams

Retour d’expérience d’un éditeur partenaire de Microsoft

Ils se sont lancés : 365 Talents, Skiply, Aster, Gryzzly,Cocoom, Cegid, Cosmotech, Dimosoftware, TopSolid, LittleBill, Glowbl 12h – 14h

Cocktail, networking et speed-dating 14h – 16h

Au cœur de la technologie – venez avec votre machine, découvrez en live les outils Accédez à de nouveaux marchés et gagnez en visibilité avec la Marketplace Microsoft

Construisez une architecture qui répond à vos besoins : infrastructure & applications

Comment accélérer la création d’application : nouvelle approche de développement en mode fusion team, amélioration de la vélocité des développeurs avec Azure

Explorez la puissance de l’IA et de la Data avec Microsoft Azure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T10:00:00+01:00

2022-11-30T16:00:00+01:00 Digital League

