Fée des ailes LAB Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Fée des ailes LAB, 7 juin 2023, Meudon. Fée des ailes 7 et 14 juin LAB Sur inscription, s’inscrire pour l’ensemble du stage. Fabriquez de la féerie avec les machines de découpe numérique du LAB. Grâce aux laser et au cutter, réalisons des animaux ailés fantastiques ! LAB 69 rue de la république, meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 65 18 »}, {« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=623&TITLE=fee-des-ailes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T10:00:00+02:00 – 2023-06-07T12:00:00+02:00

2023-06-14T10:00:00+02:00 – 2023-06-14T12:00:00+02:00 LAB fabrication Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu LAB Adresse 69 rue de la république, meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 9 Age max 13 Lieu Ville LAB Meudon

LAB Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Fée des ailes LAB 2023-06-07 was last modified: by Fée des ailes LAB LAB 7 juin 2023 LAB Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine