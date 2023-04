Codez un arc-en-ciel LAB Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Codez un arc-en-ciel LAB, 10 mai 2023, Meudon. Codez un arc-en-ciel 10 – 24 mai, les mercredis LAB Sur inscription, s’inscrire pour l’ensemble des séances. Découvrez le secret de la programmation des LED. Au programme du rouge, du vert et du bleu pour apprendre tout sur la lumière et comment elle peut être programmée. LAB 69 rue de la république, meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 65 18 »}, {« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=573&TITLE=coder-un-arc-en-ciel »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

