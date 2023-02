On va gaufrer LAB Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Deux séances pour créer une machine à gaufrer ! LAB 69 rue de la république, meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Le LAB met en action une petite machine à gaufrer ! Venez créer des motifs en relief sur du carton et concevoir votre propre motif. Du dessin en relief avec l’impression 3D.

2023-03-15T10:00:00+01:00

2023-03-22T12:00:00+01:00

Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon
Lieu LAB
Adresse 69 rue de la république, meudon Meudon-sur-Seine
Ville Meudon
Age minimum 9
Age maximum 12

