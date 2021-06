LAB Hors les Murs chez REI INDUSTRY REI INDUSTRY, 25 juin 2021-25 juin 2021, Château-Gaillard.

REI INDUSTRY, le vendredi 25 juin à 10:00

### **REI INDUSTRY & LAB01 vous invitent à participer à un LAB hors les murs:** Un regroupement d’acteurs publics et privés, d’entreprises, d’associations et de citoyens, pour inventer et tester des services, des outils ou des usages nouveaux. Le sujet abordé, concerne un besoin commun à de nombreuses activités de l’économie circulaire: **identifier et cataloguer les produits en deuxième vie de manière plus efficace et automatisée.** Venez participer à l’émergence et la concrétisation d’idées sur cette problématique commune à: * [REI INDUSTRY](http://rei-industry.fr/); nouvel adhérent au LAB01 et spécialisé dans le réemploi des équipements industriels * la [Rênoverie](https://www.larenoverie.fr/), la recyclerie créative qui a pris naissance au LAB01 * …et peut-être la votre? Quoique’il en soit venez en simple voisin.e, en curieux ou en apporteur de solution : Ce sera l’occasion de découvrir et nouer de nouveaux liens avec cette entreprise et de mieux vous connaître entre adhérents. Fred, nous présentera aussi l’association naissante [ECO DEFIS ENTREPRISE](https://www.ecodefis-entreprises.com/) et nous invite à rester ou venir manger un morceau à midi. Bref un programme qui s’annonce sympatique : 10h-12h : présentation de l’entreprises et de la problématique – session inelligence colective focus « Appli métiers » 12h : invitation à un BBQ ou autre (selon le temps et le nombre d’inscrits)

Sur inscription – places limitées – priorité aux adhérent.e.s et entreprises voisines

une ZIL (Zone d’invention Libérée) dans la ZAE

REI INDUSTRY 300 chemin des vignes château gaillard Château-Gaillard Ain



