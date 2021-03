Lab Cycling – Ados // Stage Hiver Fablab La Verrière, 22 février 2021-22 février 2021, Montreuil.

Lab Cycling – Ados // Stage Hiver

du lundi 22 février au vendredi 26 février à Fablab La Verrière

Un stage de 4 après-midis (14h-17h, sauf jeudi) pour valoriser des matériaux collectés grâce aux techniques et machines, numériques et traditionnelles, du Fablab : cette semaine, nous allons récupérer et transformer des boîtes d’oeufs en figurines et faire du papier recyclé ! Découverte du Fablab, conception et impression 3D, fabrication de papier recyclé, moulage de pulpe de papier, fabrications individuelles.

Stage réservé aux collégiens suivis par le Programme de Réuisste Educative de Montreuil.

Conception et fabrication numérique de figurines. Modélisation et impression 3D de moules et réalisation de pulpe de boîtes d’œufs récupérées.

Fablab La Verrière 2 place du 19 mars 1962 Montreuil 93100 Montreuil Centre-ville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-22T14:00:00 2021-02-22T17:00:00;2021-02-23T14:00:00 2021-02-23T17:00:00;2021-02-24T14:00:00 2021-02-24T17:00:00;2021-02-26T14:00:00 2021-02-26T17:00:00