Exposition « Vers l’infini et au-de’Lab ! » 16 et 17 septembre Lab 71 Entrée libre

Dernières semaines de l’exposition temporaire « Vers l’infini et au-de’Lab ! ». Montez à bord du vaisseau spatial du Lab71 pour partir à la découverte du système solaire, des planètes et des étoiles, jusqu’aux confins du cosmos.

Quelle est la différence entre une météorite et un astéroïde ? Comment reconnaître les constellations ? Combien y a-t-il de lunes dans le système solaire ?

À travers une scénographie renouvelée, l’exposition « Vers l’infini et au-de’Lab » permet de comprendre lunivers en s’amusant !

Lab 71 2 chemin le Molard 71520 Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 50 37 10 http://www.lab71.fr Le Lab71 est un site du département de Saône-et-Loire dédié à la découverte ludique des sciences et du développement durable. Des expositions sont proposées chaque année ainsi que des ateliers scientifiques et interactifs pendant les vacances : astronomie, biodiversité, alimentation, énergies, eau, paysage, optique, robotique, enquête policière, etc. Au Lab71, l’observation, l’expérimentation et le jeu sont les maîtres mots ! le LAB 71 est facilement accessible, à 5 min de la nationale 79 (Route Centre Europe Atlantique) entre Cluny et Paray-le-Monial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Lab71