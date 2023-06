Café PIX Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale Paris, 25 mai 2023, Paris.

La sécurité numérique est un enjeu majeur dans un contexte de numérisation croissante de la société. Pour vous permettre progressivement d’évoluer sans risque dans ce contexte, un parcours spécial Cybersécurité dans la plateforme Pix vous est proposé. Ce parcours à la fois instructif et ludique ne vous prendra qu’une trentaine de minutes et vous aidera à acquérir les bons réflexes dans des situations très concrètes : déjouer une tentative d’hameçonnage/phishing, reconnaître une URL suspecte, gérer des mots de passe, réagir en cas de fuites de données personnelles ou d’infection d’un ordinateur, etc.

Venez à la rencontre de l’équipe Pix pour échanger avec eux et découvrir le parcours Pix Cybersécurité !

Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale 54 rue de Bellechasse, 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France

2023-05-25T09:00:00+02:00 – 2023-05-25T14:00:00+02:00

