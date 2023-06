Rdv annuel des acteurs eFran Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Rdv annuel des acteurs eFran Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale Paris, 14 mars 2023, Paris. Rdv annuel des acteurs eFran Mardi 14 mars, 09h00 Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale Lancé dans le cadre de la mission interministérielle sur le numérique éducatif, l’appel à projets e-FRAN (espaces de formation, de recherche et d’animation numériques) a pour objectif de favoriser les partenariats entre le monde de l’éducation, de la recherche et de l’industrie, avec le soutien de l’autorité académique, pour le développement de territoires éducatifs d’innovation numérique. Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale 54 rue de Bellechasse, 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T09:00:00+01:00 – 2023-03-14T17:00:00+01:00

2023-03-14T09:00:00+01:00 – 2023-03-14T17:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Lab 110 bis - Ministère de l'Education nationale Adresse 54 rue de Bellechasse, 75007 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Lab 110 bis - Ministère de l'Education nationale Paris

Lab 110 bis - Ministère de l'Education nationale Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rdv annuel des acteurs eFran Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale Paris 2023-03-14 was last modified: by Rdv annuel des acteurs eFran Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale Paris Lab 110 bis - Ministère de l'Education nationale Paris 14 mars 2023