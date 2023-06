Edudatathon : “Les défis des données de l’éducation” Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale Paris, 24 janvier 2023, Paris.

La DNE a sélectionné 60 participants (environ 10 par équipe) et les équipes ont été constituées en amont par Philippe Ajuelos, administrateur ministériel des données des algorithmes et des codes sources et Mathilde Da Cruz, data scientist.

Les profils ont été soigneusement sélectionnés pour avoir des groupes avec des compétences variées : data scientists, ingénieurs, médiateurs numériques, acteurs des collectivités, de la DINUM…

Les 24 et 25 janvier 2023, les équipes travaillerons sur 6 défis :

Défi 1 : Mesurer la « fragilité numérique » des acteurs de l’éducation.

Défi 2 : Évaluer l’impact des politiques publiques (Etat et collectivités) sur les compétences numériques des élèves.

Défi 3 : Mesurer les usages pédagogiques des investissements (Etat et collectivités) en matière de numérique.

Défi 4 : Évaluer l’impact des politiques publiques sur les compétences numériques des enseignants.

Défi 5 : Valoriser des indicateurs de formation des enseignants.

Défi 6 : POC API Scolarité de l’élève / simplifier les démarches des responsables légaux d’élèves avec le dispositif « Dites-le-nous une fois » .

