Concert de Laake le 28 novembre au Trianon LAAKE EN CONCERT Laake présentera son nouveau live en concert le 28 novembre 2023 au Trianon à Paris. Il sera accompagné par un quatuor à cordes, 2 cuivres / percussionnistes, un batteur et un bassiste autour d’une création lumière de Quentin Douriez Après s’être attaqué en autodidacte à une symphonie électronique avec son premier album « O »; le pianiste et producteur revient le 6 octobre prochain avec ‘VOLT’ un opus vaste et solaire, à contre courant. Le premier morceau « Electricity » de son prochain album est déjà disponible sur toutes les plateformes : https://spoti.fi/3mpYZFG Le Trianon 80 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/621804236043659 https://www.facebook.com/events/621804236043659 https://bit.ly/3HggD64

