Petit poisson deviendra grand ! LAAC, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque.

Petit poisson deviendra grand ! 16 et 17 septembre LAAC, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine sur réservation

Visite commentée avec Claude Steen / Responsable de la conservation / Restauration des œuvres

Savez-vous que le LAAC conserve deux poissons ? En connaissez-vous les raisons ? Sont-ils identiques ? Sont-ils tous deux de la main de l’artiste Karel Appel ?

Dans quel contexte sont-ils parvenus jusqu’à nous et comment conserver une œuvre monumentale en extérieur ?

LAAC, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine 302 avenue des Bordées – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 03 28 29 56 00 http://www.musees-dunkerque.eu [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 29 56 00 »}] Au coeur d’un jardin de sculpture, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Pétillant et joyeux comme les années pop, il conserve une très riche collection d’œuvres d’art, miroir des années 1940-1980. Celle-ci, riche de plus de 1500 pièces, peinture, sculpture, dessins, estampes, photographies, est présentée alternativement en fonction de la programmation des expositions. Autoroute A16 sortie 62 – Dunkerque Centre Gare SNCF Dunkerque – Bus n° 3 et 8 arrêt Malo Plage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

le poisson : Karen Appel, Poisson – 1982 Collection du LAAC, photo Cathy Christiaen