Discussion autour de la Tour du Reuze LAAC, lieu d’Art et Action contemporaine Dunkerque, 13 mai 2023, Dunkerque.

Discussion autour de la Tour du Reuze animée par Catherine Duverger et Myriam Morlion de la Mission Patrimoine de la ville de Dunkerque.

« Un projet autour de la tour du Reuze »

LAAC, lieu d’Art et Action contemporaine 302 avenue des Bordées, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 03 28 29 56 00 http://www.musees-dunkerque.eu Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Pétillant et joyeux comme les années pop, il conserve une très riche collection de plus de 1500 œuvres, miroir des années 1940–1980, parmi lesquelles Circus de Karel Appel, Car Crash d’Andy Warhol ou encore Valise Expansion de César, oeuvres présentées alternativement en fonction de la programmation des expositions. Espace incontournable du musée, le cabinet d’arts graphiques offre au visiteur la rare possibilité de composer sa visite à son gré, en manipulant tiroirs et meubles à coulisses, et de découvrir près de 200 dessins et estampes de la collection.

Convivial et chaleureux, le musée met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis. Il propose également, tout au long de l’année, un riche programme événementiel qui croise arts plastiques et arts vivants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T11:15:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

