Visite accompagnée LAAC Dunkerque, 14 octobre 2023, Dunkerque.

Visite accompagnée 14 et 15 octobre LAAC Gratuit sans inscription

Les 14 et 15 octobre prochains, le LAAC vous invite à redécouvrir le musée. Désormais labellisé Architecture Contemporaine Remarquable, il regorge de détails et de merveilles souvent insoupçonnés.

Lors de ces journées spéciales, nos médiatrices et médiateurs seront ravis de vous accueillir et de vous guider lors de visites accompagnées gratuites ! Rendez-vous à 15h à l’accueil du LAAC.

Rejoignez-nous pour une exploration passionnante de l’architecture et de ses secrets ! ✨

LAAC 302 avenue des Bordées 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France +33 3 28 29 56 00 http://www.musees-dunkerque.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 29 56 00 »}] Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Pétillant et joyeux comme les années pop, il conserve une très riche collection de plus de 1500 œuvres, miroir des années 1940–1980, parmi lesquelles Circus de Karel Appel, Car Crash d’Andy Warhol ou encore Valise Expansion de César, oeuvres présentées alternativement en fonction de la programmation des expositions. Espace incontournable du musée, le cabinet d’arts graphiques offre au visiteur la rare possibilité de composer sa visite à son gré, en manipulant tiroirs et meubles à coulisses, et de découvrir près de 200 dessins et estampes de la collection.

Convivial et chaleureux, le musée met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis. Il propose également, tout au long de l’année, un riche programme événementiel qui croise arts plastiques et arts vivants.

Avec le Fonds Régional d’Art Contemporain, FRAC, tout proche, il constitue un pôle d’excellence en art contemporain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

Droits réservés © Ville de Dunkerque