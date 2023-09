Horizon d’attente LAAC Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord Horizon d’attente LAAC Dunkerque, 30 septembre 2023, Dunkerque. Horizon d’attente Samedi 30 septembre, 15h00 LAAC LAAC 302 avenue des Bordées Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T15:35:00+02:00

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T15:35:00+02:00 Sarah Feuillas Détails Catégories d’Évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu LAAC Adresse 302 avenue des Bordées Ville Dunkerque Departement Nord Lieu Ville LAAC Dunkerque latitude longitude 51.046986;2.380638

LAAC Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/