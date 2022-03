LAA Belle expo ! Galerie éphémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le vendredi 01 avril 2022

de 18h30 à 20h30

Du vendredi 01 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 12h00

gratuit

Première exposition du Collectif d'artistes-peintres parisiens "Les Ateliers Accrochés" Les Ateliers Accrochés : un tout jeune collectif de peintres parisiens, créé dans le but de promouvoir leurs oeuvres en allant directement à la rencontre du public. Pour cette première expostion, seront accrochées les oeuvres des trois membres fondateurs: Sébastien Le Blanc, Benoît Sjöholm et Vincent Villedieu. En présence des artistes. Galerie éphémère 19 rue du pont Louis Philippe Paris 75004

