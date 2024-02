« La Zone » Olga Kisseleva | Normandie Impressionniste Eglise Saint-Nicolas Caen, lundi 1 juillet 2024.

« La Zone » Olga Kisseleva | Normandie Impressionniste Eglise Saint-Nicolas Caen Calvados

La Zone d’Olga Kisseleva est une réponse féminine au film Stalker de Tarkovski où des êtres déclassés guident les Hommes qui veulent traverser, au péril de leur vie, une zone interdite, dangereuse et à la violence mystérieuse sous-jacente. Pour Kisseleva, cette présence est, au contraire, empathique, enveloppante et issue d’une interaction avec la nature. Le sentiment de danger est le résultat de l’incapacité des Hommes à l’accueillir.

La Zone pour mission d’accompagner le public vers un cheminement intérieur qui éteint la violence et oriente vers l’acceptation. Une méthode féminine, par opposition aux approches guerrières.

Pour porter son propos, l’artiste chercheuse, pionnière de l’art numérique, met en œuvre l’intelligence artificielle et produit ses œuvres en voile lacté, un nouveau matériau élaboré à partir des résidus de lait.

Réalisées en partenariat avec l’Institut Pasteur et APHP, les œuvres sont créées en collaboration avec Tatiana Drozd, Taisiya Polishchuk, Lola Sergent et Elie Barthès.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-08-31

Eglise Saint-Nicolas 23 Rue Saint-Nicolas

Caen 14000 Calvados Normandie

