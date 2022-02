La zone du dehors – Spectacle marionnette La Pesse, 12 février 2022, La Pesse.

La zone du dehors – Spectacle marionnette

Samedi 12 février à 19h30 (accueil dès 19 heures) à la zone du dehors, à La Pesse.

LAFLEUR & SANDRINE sont dans la rue

Marionnette jouée par Samuel BECK et Marie GODEFROY du collectif Projet D

LAFLEUR ET SANDRINE SONT DANS LA RUE est un spectacle de marionnettes d’origine picarde, issu d’une tradition qui faisait la part belle à l’actualité.

De quoi parlent-ils aujourd’hui ?

Leur saga en 3 épisodes nous propulse dans une ZAD, au milieu des Gilets Jaunes et en pleine épidémie de Covid-19.

Lafleur est un personnage du répertoire traditionnel des marionnettes françaises. Ce descendant de Polichinelle, cousin de Guignol, se manipule avec des tringles, méthode devenue assez rare dans le théâtre de marionnettes contemporain. Il partage avec son ancêtre et ses nombreux cousins une tendance au franc-parler, à la satire politique et à une certaine bouffonnerie. Multipliant les pieds-de-nez aux autorités, il n’hésite pas à en molester les représentants porteurs de képi à grands coups de pied au train.

Prétexte de rassemblements populaires réguliers pendant plusieurs siècles, la Marionnette génère du commun, de la parole et du partage. En ressuscitant les anti-héros que sont Lafleur et Sandrine, dans une version remasterisée où le personnage féminin devient l’égale et l’aiguillon du personnage historique, Marie GODEFROY et Samuel BECK nous offrent ce qui les traverse, les révolte ou les enchante, dans un bel élan cathartique.

Écriture, mise en scène, jeu : Marie Godefroy & Samuel Beck

Construction des marionnettes et du castelet : Romain Landat

Costumes des marionnettes : Pauline Kocher

Toiles peintes : Luces Amoros

Regard extérieur : Simon Moers

