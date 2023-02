Atelier initiation danses trad’ La Zone à Partager de Bègles, Bègles (33)

Atelier initiation danses trad' Vendredi 17 février, 19h00 La Zone à Partager de Bègles, Bègles (33) avec Lo Pic e Lo Gai La Zone à Partager de Bègles, Bègles (33) 1, Place du 14 Juillet La Zone à Partager de Bègles, 33130 Bègles, France Atelier de présentation et d'initiation aux danses folk-festives organisé en amont du du Carnaval de Bègles Animé par une danseuse et le trio de musique acoustique Lo pic e lo gai (violon, accordéon, guitare) Ouvert à toutes et à tous, adultes, enfants accompagnés à partir de 8 ans. Plus d'information sur laonziemecellule@orange.fr

2023-02-17T19:00:00+01:00

2023-02-17T21:30:00+01:00

Lieu La Zone à Partager de Bègles, Bègles (33) Adresse 1, Place du 14 Juillet La Zone à Partager de Bègles, 33130 Bègles, France

