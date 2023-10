La Zombie Walk 2023 Catégorie d’Évènement: ile de france La Zombie Walk 2023, 21 octobre 2023, . Le samedi 21 octobre 2023

de 13h00 à 15h00

.Tout public. gratuit

Pour Halloween, participez au macabre défilé de la Zombie Walk, qui se tiendra le 21 octobre pour une 13e édition encore plus gore. Amateurs de frissons et d’horreur, préparez-vous à envahir les rues parisiennes le samedi 21 octobre 2023, à l’occasion de la nouvelle édition de la Zombie Walk Paris. Après une longue absence, les zombies font leur grand retour, pour une 13e édition qui promet d’être encore plus sanguinolente ! Rendez-vous à 13h sur la place de La République, où les participants se métamorphoseront en morts-vivants effrayants. Ils déambuleront dans les rues pour atteindre la place des Vosges. L’occasion pour les passionnés de l’horreur de s’amuser et de se déguiser. Rendez-vous à 13h Place de la République Contact : https://pariszombie.com/

Détails Catégorie d'Évènement: ile de france Autres Departement Paris

