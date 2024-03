La Zizanie 5 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, mercredi 10 avril 2024.

La Zizanie 5 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le 10 avril au Makeda pour la soirée La Zizanie #5.

Derrière les portes du Makeda, le public est convié à se perdre dans la musique, à danser et à créer des souvenirs mémorables. La boule à facettes emblématique des soirées Ze Bourgeoiz projette des éclats de lumière, mêlant ses reflets aux teintes chaleureuses de la Zizanie.



• MEDI

Mehdi Parisot, né à Grasse en 1979, évolue du statut de batteur à celui de chanteur-compositeur. Après des débuts dans les clubs de Nice, une opportunité avec Dave Stewart le conduit à Londres pour un premier contrat d’enregistrement. De retour à Nice, il forme Medi & The Medicine Show, sortant un album en 2006 qui les propulse sur scène.

Après avoir joué un rôle clé dans le succès de Charlie Winston, il retourne à Nice pour se consacrer à la réalisation artistique et à la production, fondant le label Dime On Records en 2015. Son dernier album, Friend , est sorti en 2023 sous le nom de Medi & The Medicine Show , consolidant ainsi sa place dans l’industrie musicale.



• Big Fat Papa’z

C’est l’histoire d’un groupe de rock débordant d’énergie et d’audace. Ils ont fait leur entrée fracassante sur la scène musicale en remportant avec brio deux tremplins régionaux et en enregistrant un EP prometteur de 6 titres. Depuis lors, ils ont sillonné la région PACA, enchaînant les concerts et testant différents line-up jusqu’à trouver leur équilibre en 2013.

Leur réputation grandissante, ils ont eu l’honneur de partager la scène avec des artistes de renommée internationale tels qu’Eric Sardinas, King King, Jim Jones et Donald Kinsey. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:00:00

fin : 2024-04-10

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La Zizanie 5 Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-04 par Ville de Marseille