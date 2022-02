La Zap’ Night Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Théâtre de Longjumeau, le samedi 16 avril à 20:00

**Tout le monde connaît le zapping, à la télévision : le meilleur moyen pour ne rien rater à la télé, le meilleur comme le pire… et parfois le pire du pire !** Sans aucun doute, c’est LE programme le plus populaire de France, avec la météo ! Car la frustration est grande lorsque l’on apprend, après-coup, qu’on a manqué l’immanquable. Personne ne peut regarder 50 chaînes en même temps, alors on l’a fait pour vous. Dans tous les domaines, du sport aux jeux tv, des JT à la téléréalité, de la variété à la politique, la ZAP’ NIGHT réunit pendant près de 3 heures, les séquences impressionnantes, surprenantes, surréalistes, ridicules, étonnantes, hilarantes, et qui ont fini par devenir cultes.

Plein : 10€ / Réduit : 8€ (chômeurs, étudiants, -14 ans)

2022-04-16T20:00:00 2022-04-16T23:00:00

