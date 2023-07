Balades : à la rencontre des plantes sauvages comestibles et médicinales La Yourte aux Fruits Soucirac, 2 avril 2023, Soucirac.

Soucirac,Lot

Venez découvrir la diversité de la flore souciracoise ainsi que les usages coutumiers de ces plantes (herboristerie familiale, cuisine sauvage…)

Organisées par la Yourte aux Fruits. Sur Inscription uniquement (Nombre de places limité) au 06 22 06 09 80..

2023-04-02 09:30:00 fin : 2023-04-02 13:00:00. EUR.

La Yourte aux Fruits

Soucirac 46300 Lot Occitanie



Come and discover the diversity of the souciracoise flora as well as the customary uses of these plants (family herbalism, wild cooking…)

Organized by the Yourte aux Fruits. Registration only (limited number of places) at 06 22 06 09 80.

Venga a descubrir la diversidad de la flora souciracoise así como los usos habituales de estas plantas (herboristería familiar, cocina salvaje…)

Organizado por la Yourte aux Fruits. Inscripción previa (número limitado de plazas) en el 06 22 06 09 80.

Entdecken Sie die Vielfalt der Flora von Ringelblumen und die traditionelle Verwendung dieser Pflanzen (Kräuterkunde, wilde Küche…)

Organisiert von der Yourte aux Fruits. Nur mit Anmeldung (begrenzte Anzahl an Plätzen) unter 06 22 06 09 80.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Gourdon